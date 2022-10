Secretário de Segurança de SP descarta indícios de atentado contra Tarcísio

O Secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires, afirmou que até o momento não há indícios de atentado contra o candidato ao governo de São Paulo Tarcisio de Freitas (Republicanos).Para ele, um“ruído” por forte efetivo policial na comunidade é a provável causa do tiroteio.“Houve sim um ruído com a presença policial na área. E por isso, houve o tiroteio a 100 metros. É óbvio que assusta. Assusta todo mundo”, explica.Questionado sobre um possível atentado citado pelo próprio Tarcísio, João Camilo negou qualquer tipo de tentativa contra a vida do candidato. “Com os dados que nós temos, não consideramos”.A agenda de campanha de Tarcísio de Freitas foi interrompida por tiros na manhã desta segunda-feira (17/10), em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. O concorrente ao governo de São Paulo deixou o local em uma van blindada.

O ex-ministro da Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro visitava o primeiro polo universitário de Paraisópolis. Tarcísio estava no terceiro andar do prédio quando o tiroteio começou.



O candidato do Republicanos e jornalistas que acompanhavam a agenda ficaram abaixados em uma sala no local. Informações preliminares são de que um dos atiradores ficou ferido.