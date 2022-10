Randolfe pede ao STF proteção de meninas venezuelanas citadas por Bolsonaro

Por: Ana Mendonça





Para o senador, existe uma “insistência de assédio por parte de Bolsonaro e seus cúmplices”.

“Meninas mais uma vez vítimas daqueles que usam o povo de forma criminosa”, escreveu.

"Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três ou quatro, bonitas. De 14, 15 anos. Arrumadinhas, num sábado, numa comunidade. Vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na tua casa?' Entrei", iniciou.





"Tinha umas 15 a 20 meninas, num sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando no sábado. Pra quê? Ganhar a vida!", completou posteriormente.









Bolsonaro , por sua vez, alegou que a frase foi tirada de contexto pelos opositores.







Segundo a decisão de Moraes, a correlação da frase com a pedofilia é um "fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual".





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou no domingo (16/10) que o Partido dos Trabalhadores retire vídeos com a declaração do presidente do ar.