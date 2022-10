Agostinho Patrus: 'Parabéns ao presidente Lula'

Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerasi (foto: Luiz Santana/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) O deputado estadual mineiro Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), celebrou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República pelos próximos quatro anos. O resultado saiu na noite deste domingo (30/10) e se deu em segundo turno.









Rival político de Romeu Zema (Novo), governador mineiro reeleito e apoiador do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição derrotado por Lula, Agostinho não tentou a reeleição. O deputado foi aprovado pela ALMG para assumir como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e aguarda nomeação para tomar posse.





Em 2 de outubro, no primeiro turno da eleição, Patrus parabenizou Zema pela reeleição e o colega Cleitinho (PSC), deputado estadual bolsonarista que foi eleito senador.





"A decisão popular é soberana, cumprimento o governador Zema pela reeleição e o deputado estadual Cleitinho que se elegeu ao Senado", escreveu Agostinho.





Agostinho Patrus fez campanha ao lado de Lula neste ano. Ele atuou como coordenador da campanha de Alexandre Kalil (PT), candidato derrotado por Zema no primeiro turno.





Na disputa ao Governo de Minas, Zema venceu no primeiro turno com 56,18%. O segundo colocado foi Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, com 35,08%. Carlos Viana (PL) ficou em terceiro, com 7,23% dos votos válidos.





Zema apoiou Felipe d'Avila (Novo) para a Presidência da República no primeiro turno - foi o sexto colocado, com 0,47%. Com isso, Bolsonaro teve como cabo eleitoral oficial no primeiro turno em Minas Carlos Viana. Dois dias depois do primeiro turno, em 2 de outubro, Zema anunciou apoio a Bolsonaro.