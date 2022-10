Mandetta dá parabéns para Lula: 'Viva o respeito à vida'

Mandetta deixou o Ministério da Saúde durante a pandemia de COVID depois que ele teve discordâncias com Bolsonaro sobre isolamento social (foto: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO)

O ex-ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) Luiz Henrique Mandetta (DEM) usou as redes sociais para parabenizar a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).