Advogada é presa por fazer 'boca de urna' em Itambacuri

Advogada faz boca de Urna no Vale do Mucuri (foto: Elza Fiuza/Agencia Brasil)

Após garantir o direito ao voto, uma advogada foi presa no próprio local de votação fazendo “boca de urna”, na cidade de Itambacuri, no Vale do Mucuri.

Ela teria permanecido na zona eleitoral abordando eleitores para indicar o candidato apoiado por ela, conduta vedada no dia do pleito eleitoral.

O fato aconteceu na Escola Estadual Professora Mílcia de Oliveira Abrantes. Fiscais que trabalhavam nas seções eleitorais acionaram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e apresentaram vídeos e fotos que configuraram à militante o crime de “boca de urna”. Por isso, ela foi conduzida pela PMMG até a Delegacia de Polícia Civil de Plantão.

19:25 - 30/10/2022 Em BH, apoiadores de Lula acompanham apuração no Santa Tereza Como a autora é advogada, foi acionado um representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB/MG) para acompanhar o caso. Segundo o Delegado da Polícia Civil, foi instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO), que é o registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes de menor relevância, que tenham a pena máxima cominada em até dois anos de cerceamento de liberdade ou multa.

A advogada assumiu o compromisso de comparecer aos demais locais em que for convocada, assinando termo próprio, conforme determina a Lei 9.099/95, de acordo com a legislação é permite que o caso seja levado para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais para se dar início a uma conciliação, processo, julgamento e ou até mesmo execução.