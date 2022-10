Em BH, apoiadores de Lula acompanham apuração no Santa Tereza

Apoiadores de Lula no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH (foto: Márcia Maria da Cruz/EM/DA Press) Os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte escolheram o bairro Santa Tereza, na Região Leste, para acompanhar as apurações. No momento em que o petista virou na apuração houve uma explosão de alegria, como se fosse a comemoração de um gol da Copa do Mundo. Um grito que ficou guardado desde o primeiro turno.









"Tu vens. Eu já escuto os teus sinais." E parece que o sentimento é de que todos podem cantar: "tristeza por favor vá embora... quero de novo cantar". Melissa Menezes, de 17 anos, cantou "olê, ilê Lula, Lula". A jovem votou pela primeira vez para presidente.





"Fiquei orgulhosa de poder fazer alguma coisa para mudar a situação do Brasil. O patriotismo não está perdido. Não no sentido sequestrada por Bolsonaro. No sentido de ter orgulho de ser brasileiro sem ter medo."

Datafolha projeta Lula

Instituto Datafolha divulgou na noite deste domingo (30/10) uma projeção na qual Lula vence o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O resultado não é oficial, e as urnas estão com 91,89% apuradas no Brasil às 19h14.





A apuração das urnas eletrônicas começou às 17h deste domingo. Bolsonaro manteve a liderança até 18h44, quando Lula virou a disputa e, até então, mantém-se na ponta.





Caso a projeção do Datafolha se mantenha, Jair Bolsonaro será o primeiro presidente da República que não será reeleito desde que a reeleição foi possível, em 1998.





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no último domingo (2). Bolsonaro, candidato à reeleição, teve 43,20%.