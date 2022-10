Senador da CPI da COVID, Marcos Rogério é derrotado em Rondônia

Marcos Rogério foi derrotado em Rondônia (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID e aliado de Jair Bolsonaro (PL) Marcos Rogério (PL) perdeu as eleições para o governo de Rondônia, com 47,40% dos votos. Também aliado do presidente, Coronel Marcos Rocha (União) foi eleito com 52,60% votos.Até o momento, 97,36% das urnas foram apuradas, mas o resultado já está consolidado.