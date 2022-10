Temer sobre segundo turno: 'Mais importante é buscar a pacificação do país'

O ex-presidente tem relação próxima com o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO)





“Mais importante é buscar a pacificação do país e entre as instituições, o que é fundamental a partir desta noite. […] Eu espero que aconteça o que sempre acontece no Brasil. O Brasil sempre foi maior do que qualquer crise econômica, política ou social e eu espero que isso venha acontecer de novo”, afirmou.





Ao ser questionado sobre seu voto, Temer disse ser a favor da democracia. Apesar disso, o ex-presidente tem relação próxima com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa reeleição contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que a prioridade para o Brasil, depois do segundo turno que acontece neste domingo (30/10), deve ser “pacificar” o país.