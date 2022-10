Datafolha projeta vitória de Lula sobre Bolsonaro

Lula, candidato do PT à Presidência da República (foto: Ricardo Stuckert/Lula)

O Instituto Datafolha divulgou na noite deste domingo (30/10) uma projeção na qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O resultado não é oficial, e as urnas estão com 91,89% apuradas no Brasil às 19h14.