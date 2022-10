Liminar impede prefeito da cidade de Caratinga de assédio eleitoral

Prefeito de Caratinga comete assédio eleitoral contra servidores (foto: Reprodução Pixabay )

Welington Moreira (PSD), prefeito da cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, foi alvo de uma liminar obtida pelo Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT-MG), neste domingo (30/10), devido ao assédio eleitoral cometido contra os servidores da prefeitura.