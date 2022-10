Lula em discurso de vitória: 'Brasil está de volta ao mundo'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil está preparado para voltar a se relacionar com os outros países e que o mundo "sente saudade do Brasil". A declaração foi dada em seu discurso de vitória, após o resultado do segundo turno.









"Nas minhas viagens internacionais, e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos. E que ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres", declarou Lula.





Lula ainda relembrou algumas ações com outros países durante o seu governo.





"O Brasil, que apoiou o desenvolvimento dos países africanos, por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Que trabalhou pela integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul, e ajudou a criar o G-20, a UnaSul, a Celac e os Brics."





Lula também disse que pretende retomar as parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia. "Não nos interessam acordos comerciais que condenem nosso país ao eterno papel de exportador de commodities e matéria prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também conhecimento", disse.





"Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo, e nos esforços para a promoção da paz entre os povos", finalizou.