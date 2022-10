Lula vence Bolsonaro em São Bernardo do Campo-SP no segundo turno

Presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição (foto: Isac Nóbrega/PR)





O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado na cidade de São Bernardo do Campo no segundo turno das eleições. Ele recebeu 262.223 votos, contra 224.929 de Jair Messias Bolsonaro (PL).





No primeiro turno, Lula havia recebido 49,17% dos votos para a Presidência (240.348 votos), enquanto Bolsonaro foi a escolha de 38,02% dos eleitores (185.834 votos).





Para o cargo de governador, Fernando Haddad (PT) repetiu o primeiro turno e venceu. Ele recebeu 249.641 votos, contra 214.250 de Tarcísio.





No primeiro turno, Haddad havia recebido 44,82% dos votos (200.752 votos) entre os eleitores de São Bernardo do Campo (SP). Por sua vez, Tarcísio ficou com 32,24% (144.394 votos).