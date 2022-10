Janones divulga vídeo no QG do momento em que Lula lidera apuração de votos

Os aliados de Lula estavam reunidos no QG do petista, em São Paulo (foto: Reprodução Janones)

Às 18h44, Lula avançou na apuração dos votos. Os aliados do petista, incluindo o vice Geraldo Alckmin, que estavam reunidos no QG do petista, em São Paulo, comemoram o momento.





“Exato momento em que viramos, aqui sabíamos que voltaríamos a ser felizes!”, escreveu Janones na legenda do post no Twitter, que conta com 14,8 mil curtidas.





O senador Randolfe Rodrigues (Rede) também estava no QG e se emocionou com o avanço do petista.

Exato momento em que viramos, aqui sabíamos que voltaríamos a ser felizes!!! pic.twitter.com/Uvjfa37eSu %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) October 30, 2022



O deputado federal reeleito André Janones (Avante) divulgou nas redes sociais um vídeo do momento em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a liderança na disputa presidencial. O petista foi eleito presidente do Brasil neste domingo (30/10)