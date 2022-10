Piauí: Lula tem maior votação proporcional no estado de Ciro Nogueira

Ciro Nogueira coordenou a campanha de Bolsonaro (foto: foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República pela terceira vez neste domingo (30/10) . Ele venceu Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, com 50,9% dos votos válidos ante 49,1% do presidente

No Piauí, estado de Ciro Nogueira (PP), ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o presidente eleito obteve a maior porcentagem de votos do país. Lula obteve 76,86% dos votos, 1.551.383 totais. Bolsonaro recebeu 23,14%, 467.065 totais.

Ciro Nogueira é ex-deputado federal e está licenciado do mandato de senador e do cargo de presidente nacional do Progressistas desde que assumiu a Casa Civil, em agosto de 2021. Ele coordenou a campanha de Bolsonaro nas eleições, porém sua atuação não converteu votos para o presidente em seu estado.

Sudeste

Espírito Santo: Bolsonaro 58,04% x 41,96% Lula

Minas Gerais: Lula 50,20% x 49,80% Bolsonaro

Rio de Janeiro: Bolsonaro 56,53% x 43,47% Lula

São Paulo: Bolsonaro 55,24% x 44,76% Lula

Sul

Paraná: Bolsonaro 62,40% x 37,60% Lula

Rio Grande do Sul: Bolsonaro 56,35% x 43,65% Lula

Santa Catarina: Bolsonaro 69,27% x 30,73% Lula

Centro-Oeste

Distrito Federal: Bolsonaro 58,81% x 41,19% Lula

Goiás: Bolsonaro 58,71% x 41,29% Lula

Mato Grosso: Bolsonaro 65,08% x 34,92% Lula

Mato Grosso do Sul: Bolsonaro 59,49% x 40,51% Lula

Norte

Acre: Bolsonaro 70,30% x 29,70% Lula

Amazonas: Lula 51,06% x 48,94% Bolsonaro

Amapá: Lula 51,39% x 48,61% Bolsonaro

Pará: Lula 54,74% x 45,26% Bolsonaro

Rondônia: Bolsonaro 70,66% x 29,34% Lula

Roraima: Bolsonaro 76,08% x 23,92% Lula

Tocantins: Lula 51,36% x 48,64% Bolsonaro

Nordeste

Alagoas: Lula 58,68% x 41,32% Bolsonaro

Bahia: Lula 72,12% x 27,88% Bolsonaro

Ceará: Lula 69,97% x 30,03% Bolsonaro

Maranhão: Lula 71,09% x 28,91% Bolsonaro

Paraíba: Lula 66,62% x 33,38% Bolsonaro

Pernambuco: Lula 66,93% x 33,07% Bolsonaro

Piauí: Lula 76,84% x 23,16% Bolsonaro

Rio Grande do Norte: Lula 65,1% x 34,9% Bolsonaro

Sergipe: Lula 67,21% x 32,79% Bolsonaro

O "Beabá da Política"