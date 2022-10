Mesmo derrotado, Bolsonaro aumenta diferença de votos para Lula em BH

Bolsonaro esteve em Belo Horizonte em quatro oportunidades durante a campanha no segundo turno (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Derrotado no Brasil e em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou a vantagem de votos sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte. Neste domingo, o candidato à reeleição recebeu 54,25% dos votos válidos (cerca de 834 mil), contra 46,75% do petista (mais de 703 mil).No primeiro turno, Bolsonaro também venceu em BH, mas com uma diferença de 4,07 pontos. No segundo turno, abriu 8,5 pontos à frente de Lula.Jair Bolsonaro cresceu 19,37% em comparação a 2 de outubro - cerca de 135 mil novos votos -, ao passo que Luiz Inácio obteve um ganho de 65,7 mil votos (10,31%).O presidente da República moveu esforços em Minas Gerais para tentar uma reviravolta no segundo turno. Ele esteve em Belo Horizonte pela quarta vez no sábado (29) e reuniu apoiadores em 'motocarreata' que atravessou várias regiões da cidade pela manhã.