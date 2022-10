Confira a votação em Serra da Saudade (MG), menor eleitorado do Brasil

Jair Bolsonaro (PL) venceu no menor município do país (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o presidente eleito do Brasil. O petista venceu neste domingo (30/10) o segundo turno das eleições contra Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Às 19h56 de hoje, com 99,98% das urnas apuradas, Lula somava 50,9% dos votos válidos, ante 49,1% de Bolsonaro . Não há, portanto, chance de mudança no resultado final.

Os eleitores de Serra da Saudade, o menor município do Brasil, votaram em sua maioria em Jair Bolsonaro (PL). A cidade fica na Região Central de Minas Gerais.

Com 100% das urnas do município apuradas, o presidente obteve 53,85% do total, 441 votos. Lula teve 46,15% dos votos (378) e nulos/brancos foram 2,85%, 24 votos. A cidade tem 1.107 eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo também o menor eleitorado do país.

No primeiro turno, Bolsonaro também venceu em Serra da Saudade, com 419 votos (47,13% do total). Lula recebeu 44,43% (395 votos), Simone Tebet 4,49% (39) e Ciro Gomes 2,02% (18 votos). Brancos e nulos foram 11 e 15 votos, respectivamente, e 182 (16,59%) dos eleitores se abstiveram.