Em seu discurso após a vitória nas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que tentaram "enterrar" ele vivo, mas que ele continuou persistindo. O petista agradeceu aos eleitores que votaram nele e disse que irá governar para todos.









"Me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira. Tentaram me enterrar vivo e estou aqui. Estou aqui para governar este país em uma situação muito difícil. Mas tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, vamos encontrar uma saída para que este país possa voltar a viver democrática e harmonicamente", disse Lula.