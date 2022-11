Gilmar Mendes, do STF, após vitória de Lula: 'Missão de unir o país'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Em sua declaração, Mendes ressaltou que foram eleições "limpas" e disse que Lula tem a importante missão de unir o país. A declaração foi dada em seu Twitter, após o resultado das eleições,

Ministro do STF disse que Lula terá o desafio de unir o país

"O Brasil deu mais um exemplo de eleições limpas e com ampla participação popular. As instituições funcionaram corretamente, com o @TSEjusbr cumprindo um papel fundamental. Desejo sucesso ao Presidente @LulaOficial, que tem a importante missão de unir o país", escreveu o ministro em seu Twitter.