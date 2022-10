Lula x Bolsonaro: compare os números das pesquisas ao resultado das urnas

Bolsonaro e Lula em debate da TV Globo na sexta-feira (28/10) (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República para os próximos quatro anos ao superar Jair Bolsonaro (PL). Com 99,97% das urnas apuradas até 21h29 deste domingo (30/10), o petista contabiliza 50,9% dos votos válidos (60,32 milhões), contra 49,1% do atual chefe do Executivo (58,19 milhões).





Na véspera da eleição, diversos institutos de pesquisa entrevistaram pessoas de todas as regiões do Brasil em busca de informações sobre intenções de voto. Os levantamentos agregados pelo site PollsterGraph consideram somente os votos válidos - ou seja, excluem-se brancos, nulos e indecisos.



Das pesquisas coletadas pela reportagem do Estado de Minas, CNT/MDA, Ranking Brasil, Paraná, Quaest, Atlas e Ipec indicaram a vitória de Lula, enquanto Brasmarket, Veritá e Futura apontaram a reeleição de Bolsonaro.



Pesquisas comparadas ao resultado das urnas





CNT/MDA - Lula 51,1% X Bolsonaro 48,9%





A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiabilidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR 01820/2022.



O instituto MDA projetou 0,2 pontos a mais para Lula e 0,2 a menos para Bolsonaro.





Instituto Ranking Brasil - Lula 50,5% X Bolsonaro 49,5%





A pesquisa do Instituto Ranking Brasil ouviu três mil eleitores em 164 municípios de todas as regiões do Brasil e no Distrito Federal entre os dias 25 e 29 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto para mais ou para menos, com número BR-09473/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O Ranking Brasil estipulou 0,4 a menos para Lula e 0,4 a mais para Bolsonaro.





Paraná Pesquisas - Lula 50,4% X Bolsonaro 49,6%





O instituto Paraná entrevistou 2.400 pessoas entre 26 e 28 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e registro no TSE sob o número BR-09573/2022.



O Paraná Pesquisas calculou 0,5 a menos para Lula e 0,5 a mais para Bolsonaro.





Genial/Quaest: Lula 51,4% X Bolsonaro 48,6%





O instituto entrevistou 2.000 pessoas de forma presencial entre os dias 28 e 29 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



O nível de confiança é de 95% e o número no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-05765/2022.



O Genial/Quaest estimou 0,5 a mais para Lula e 0,5 a menos para Bolsonaro.





Datafolha - Lula 52% X Bolsonaro 48%





O Datafolha ouviu 8.308 pessoas em 253 municípios, em um levantamento encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Realizada na sexta (28/10) e no sábado (29/10), a pesquisa está registrada sob o número BR-08297/2022.



A diferença entre o Datafolha e as urnas foi de 1,1 ponto a mais para Lula e 1,1 a menos para Bolsonaro.





Atlas/Intel - Lula 53,4% X Bolsonaro 46,6%





A pesquisa Atlas/Intel entrevistou 7.500 em 1.830 municípios com metodologia de coleta de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).



A margem de erro é de 1 ponto, com nível de confiança de 95%. As coletas de respostas foram feitas entre os dias 26 e 29 de outubro. O registro TSE é BR-04838/2022.



O instituto Atlas/Intel coletou 2,5 pontos a mais para Lula e 2,5 a menos para Bolsonaro.





Ipec - Lula 54% X Bolsonaro 46%