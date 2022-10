Bolsonaro critica postura de Lula em debate: 'Caluniou o tempo todo'

Bolsonaro encerrou a jornada eleitoral com carreata por Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 29/10/22)

Aposta em Minas para inverter placar nacional

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário no segundo turno presidencial, de contar mentiras ao longo do debate da "TV Globo", ocorrido nessa sexta-feira (28/10). Neste sábado (29/10), durante encontro com apoiadores em Belo Horizonte, Bolsonaro afirmou, ainda, que já conseguiu inverter a vantagem de 563,3 mil votos conquistada pelo petista em Minas Gerais."Ele (Lula) não explicou nada, caluniou o tempo todo. Roubou inserções nossas e não explicou nada", disse, à "Rádio Itatiaia".Bolsonaro e Lula trocaram acusações durante o último debate antes da abertura das seções eleitorais. De parte a parte, houve queixas a respeito do uso de mentiras para basear os argumentos Hoje, em BH, Bolsonaro liderou uma passeata com motos e carros que partiu do Barreiro e seguiu rumo à Praça da Liberdade, na Savassi . O presidente desfilou em carro aberto ao lado de apoiadores mineiros, como o governador Romeu Zema (Novo), mas chegou ao fim do cortejo pilotando uma motocicleta - na garupa, estava o deputado federal eleito Nikolas Ferreira, do PL."Obrigado, Minas Gerais. Obrigado, governador Zema, prefeitos e povo por esse apoio. Minas já virou. Vamos à vitória. (Estou) confiante na vitória", assegurou.O presidente não pôde discursar ao eleitorado em BH. Isso porque a lei eleitoral veda comícios no dia anterior à eleição.No primeiro turno, Lula ficou com 48,29% dos votos válidos de Minas. Bolsonaro, por sua vez, terminou com 43,6%. O estado é considerado estratégico porque, desde 1950, quando Getúlio Vargas foi eleito presidente sem vencer em solo mineiro, todos os outros ganhadores do pleito precisaram conquistar a maioria dos cidadãos de Minas para chegar ao governo federal.Bolsonaro aposta no apoio de Zema para conquistar parte dos eleitores de Lula, eventuais indecisos e os brancos e nulos do primeiro turno. O governador mergulhou nas articulações pela reeleição do presidente e foi nomeado coordenador da campanha bolsonarista em Minas.Como mostrou onesta semana, a cúpula do PL mineiro crê que, em caso de virada no estado, o empenho de Zema terá sido fundamental