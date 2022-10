Ao lado de Mujica e Haddad, Lula participa de 'carnaval' na Paulista

Organizado por movimentos sociais, populares e sindicais, unidos nas frentes Popular de Luta e Povo Sem Medo, o ato com Lula é um evento de carnaval (foto: TV/REPRODUÇÃO)





Antes de chegar ao local, Lula concedeu entrevista coletiva e disse que, se vencer a eleição, pretende conduzir o país "de volta à normalidade".



Lula falou ao lado de aliados, pouco antes de uma caminhada.









Organizado por movimentos sociais, populares e sindicais, unidos nas frentes Popular de Luta e Povo Sem Medo, o ato com Lula é um evento de carnaval e tem abre-alas, porta-bandeiras e alegorias e será dividido em alas. A música que embala o desfile é o “Enredo da Esperança”.





O abre-alas e porta-bandeiras terão como tema a democracia, com alegorias como as urnas e títulos de eleitor em pernas-de-pau. Os responsáveis serão os coletivos de cultura.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à avenida Paulista em São Paulo, acompanhado do candidato ao governo do estado Fernando Haddad(PT) e de Mujica, ex-presidente do Uruguai, para o início da carreata que marca a reta final da campanha de ambos candidatos.