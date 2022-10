Mujica participa de caminhada com Lula em São Paulo

Mujica vai participar da caminhada com Lula e Haddad em São Paulo. Evento fecha a campanha petista (foto: Ricardo Stuckert/PT)









Lula chega para a coletiva. José Mujica, ex-presidente do Uruguai, também no palco. @gzhdigital pic.twitter.com/kFUqVIctsb %u2014 Eduardo Matos (@_eduardomatos) October 29, 2022

Além de Mujica, o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, também deve participar da campanha. Embora não esteja ao lado de Lula hoje, Fernandez deve participar do encontro com o ex-presidente no domingo.

O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, está, neste sábado (29/10), participando da agenda eleitoral do candidato ao Planalto e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O segundo turno está marcado para acontecer amanhã, domingo (30/10).