Nova Zelândia inicia votação de 2º turno das eleições do Brasil

Nova Zelândia é primeiro país a iniciar votação de segundo turno (foto: TSE/REPRODUÇÃO) O segundo turno das eleições presidenciais de 2022 começou. As urnas na Nova Zelândia já estão abertas, e eleitores brasileiros devem escolher entre o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





A votação acontece das 8h até 17h, seguindo o horário local do país. Eleitores que moram no exterior só podem votar para o cargo de presidente.









As quatro zonas eleitorais ficam todas na capital Wellington. São as primeiras no mundo a abrir - e fechar - na eleição brasileira. Há 2.951 eleitores inscritos e aptos a votar naquele país da Oceania.





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 697 mil brasileiros estão inscritos para votar fora do país.





Depois da Nova Zelândia, o país a iniciar votação é a Austrália, que tem cinco locais de votação neste ano: Sydney, Camberra, Melbourne, Perth e Brisbane.



Primeiro turno foi de Lula

No primeiro truno, Lula foi o candidato mais votado na Nova Zelândia, sendo preferência de 72,9% dos eleitores do país.





O petista teve 329 dos 451 votos válidos, contra 71 de Bolsonaro, que terminou com 15,7% no pleito em Wellington, capital do país.





A terceira colocação ficou com Ciro Gomes (PDT), com 5,1%, enquanto Felipe D'Ávila (Novo) teve 2,4%, à frente de Simone Tebet (MDB), com 1,8%. Padre Kelmon (PTB) foi a opção de três eleitores.