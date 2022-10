TRE-MG sorteia e define as urnas que serão auditadas no segundo turno

O procedimento funciona como auditoria para comprovar a segurança e a confiabilidade do sistema informatizado de votação (foto: Antonio Augusto/TSE) O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) definiu, neste sábado (29/10), em audiência pública, as 33 urnas eletrônicas que passarão pelo teste de integridade, a ser realizado neste domingo (30/10). O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do TRE no YouTube.





Como definido anteriormente, em reunião da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as Eleições 2022 (CAVE) com as entidades que participam dos procedimentos de auditoria, o estado foi dividido em oito regiões, atribuindo-se, de acordo com o eleitorado de cada uma delas, a quantidade de urnas auditadas. Além disso, foi ainda decidido que essas entidades poderiam fazer a indicação das urnas, com o sorteio das restantes. Foram indicadas 17 urnas e sorteadas 10.

Outras seis das 33 urnas do teste de integridade fazem parte do Projeto Piloto com Biometria e são todas de Belo Horizonte, da 34ª Zona Eleitoral. Coube às entidades fiscalizadoras a indicação das seis seções: 34, 45, 72, 185, 202 e 362. Todas estão localizadas no Colégio Loyola (Av. do Contorno, 7919).





As urnas serão retiradas de seus locais de origem (já lacradas, constando os candidatos que concorrem nas eleições 2022 e eleitores da seção) e transportadas, de carro ou avião, para Belo Horizonte, onde ficarão sob a vigilância da Polícia Militar. O procedimento funciona como auditoria para comprovar a segurança e a confiabilidade do sistema informatizado de votação, por meio da comparação dos resultados da votação na urna eletrônica e em cédulas de papel. Os cartórios eleitorais deverão agora substituir essas urnas por outras urnas eletrônicas de reserva, já existentes nas zonas.

Na mesma audiência, foram também sorteadas as dez urnas que passarão pelo teste de autenticidade dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas. Diferentemente das urnas do teste de integridade, o de autenticidade é feito na própria seção eleitoral, antes da emissão da zerésima e início da votação.

São elas: seção 72, da 229ª ZE, de Campina Verde; seção 46, da 342ª ZE, de Montalvânia; seção 55, da 45ª ZE, de Bom Despacho; seção 15, da 158ª ZE, de Lajinha; seção 59, da 268ª ZE, de Teixeiras; seção 81, da 150ª ZE, de João Monlevade; seção 50, da 19ª ZE, de Areado; seção 16, da 78ª ZE, de Cássia; e, de Belo Horizonte, a seção 141, da 38ª ZE (Escola Estadual Manoel Soares do Couto), e a seção 552, da 39ª ZE (Escola Estadual Francisco de Magalhães Gomes).

A audiência foi aberta pelo presidente do TRE, desembargador Maurício Soares, e pela juíza Roberta Rocha Fonseca, presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Estiveram presentes no evento os representantes das entidades que participam da auditoria e que fizeram a indicação das urnas - TJMG, TJMMG, TCEMG, MPF, MPMG, CREA/MG, ALMG, CDL, TRT 3ª Região, CGEMG, FIEMG, TRF 6ª Região, Polícia Federal, OAB/MG, IAMG -, além dos membros da Corte Eleitoral do TRE, representantes de órgãos de segurança, de partidos políticos e de observadores eleitorais: OEA, Transparência Eleitoral Brasil e Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.