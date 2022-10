Urnas eletrônicas de BH são carregadas e lacradas para o 2º turno

Neste primeiro dia, foram 731 urnas concluídas pela manhã e outras 756 na parte da tarde (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Verificar a bobina de papel e trocá-la caso necessário; Tirar o lacre colocado após o primeiro turno; Colocar o disco de mídia na urna; Ligar a urna; Teste automático; Teste manual feito um por um funcionário; Impressão do comprovante dos dois testes; Colocar oito lacres em cada urna.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) começou a preparar nesta quinta-feira (20/10) as urnas eletrônicas que serão usadas em Belo Horizonte no segundo turno das eleições. O processo feito em um Centro de Apoio na Região Metropolitana deve ser concluído até sábado (22/10)."Esse procedimento é para fazer a inclusão dos dados dos dois candidatos para presidente e também o programa que faz a contagem dos votos. Todos os demais dados, como dos eleitores e os softwares de votação já foram inseridos nas urnas na carga do primeiro turno", explicou Raquel Discaciatti Bello, juíza da 27ª Zona Eleitoral da capital mineira.Segundo o TRE-MG, são utilizados recursos avançados de tecnologia, como criptografia, assinatura digital e lacração dos sistemas, para que somente os sistemas e programas desenvolvidos pela Justiça Eleitoral funcionem nas urnas.Neste primeiro dia, foram 731 urnas concluídas pela manhã e outras 756 na parte da tarde. Ao todo, a capital mineira tem 5.001 urnas disponíveis, sendo 304 de contigência, já que dispõe de 4.697 seções eleitorais.

Após esses procedimentos, as urnas permanecem no Centro de Apoio do TRE-MG, sob vigilância 24h. Posteriormente, de 24 a 26 de outubro, será feita uma conferência dos equipamentos. Na sequência, entre os dias 27 e 29, elas vão ser transportadas para batalhões da Polícia Militar. Por fim, na madrugada no dia 30, as urnas serão levadas para os locais de votação.





MPMG fiscaliza urnas eletrônicas de BH

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a carga das urnas pode ser acompanhada por diversas entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público, partidos políticos, Ordem dos Advogados (OAB) e missões de observação credenciadas pelo órgão.

"Estamos presentes no processo eleitoral desde o início, desde o cadastramento dos eleitores e no próprio registro dos candidatos", ressaltou Marta Alves Larcher, promotora do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

De acordo com ela, o órgão pode tomar medidas mais drásticas caso haja qualquer algum tipo de problema durante a fiscalização das urnas eletrônicas.

"Temos que ver a natureza da irregularidade. Se for, por exemplo, algum defeito na urna, ou o rompimento de algum lacre, as urnas são substituídas. Se há a prática de algum crime eleitoral por um candidato ou eleitor a gente aciona a Polícia Militar e lavra um Boletim de Ocorrência", declarou a promotora.