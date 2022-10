Em vídeo, Zema pede voto em Bolsonaro: 'Conto com você, mineiro'

O segundo turno está marcado para amanhã, domingo (30/10).

Em vídeo, Engler começa dizendo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Bolsonaro, só faz “política para os amigos”. “A gente de Minas, sabe melhor que ninguém, o desastre que é um governo do PT”, afirmou.

Em seguida, Nikolas relembra que hoje, sábado (29/10), é o último dia de pedir votos. “Conversa com a pessoa enganada pelo partido das mentiras para que ela vote em Bolsonaro”, concluiu.

Depois, Zema começa a discursar. "Minas não pode estar desalinhada do governo federal. Então, é muito importante o seu voto amanhã no presidente Bolsonaro. Em direção ao futuro, e não voltarmos ao passado de corrupção e escândalos que nós já conhecemos. Conto com você, mineiro", pede o governador reeleito em vídeo após justificar sua escolha.