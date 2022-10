Lira vai fazer pronunciamento após resultado das urnas

Arthur Lira é apoiador de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados )

Lira quer PL e CPI para censurar e criminalizar pesquisas eleitorais “Amanhã votarei na minha querida Pilar. Após exercer o meu direito e dever como cidadão, vou para Brasília. Na residência oficial da Câmara dos Deputados, acompanharei a apuração ao lado dos líderes partidários. Confirmado o resultado final, farei um pronunciamento”, escreveu Lira.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para acompanhar a totalização dos votos no Tribunal Superior Eleitoral. Com o anúncio, Lira recusa o convite do ministro.



Lira apoia Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e rival do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai acompanhar a apuração dos votos do segundo turno, que acontece amanhã, domingo (30/10), em sua residência oficial, em Brasília. Nas redes sociais, o deputado confirmou que fará pronunciamento após resultado das urnas.