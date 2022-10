Apoiadores vão às ruas do Barreiro, em BH, para motocarreata com Bolsonaro

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram às ruas da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (29/10) para acompanharem o início de uma "motocarreata" do candidato à reeleição pela capital de Minas Gerais.









No Barreiro, Bolsonaro deve cumprimentar apoiadores antes de iniciar a motocarreata. Constantemente, populares contra Bolsonaro sinalizavam contra os apoiadores e também a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o outro candidato no segundo turno.

Bolsonaristas aguardam o presidente na Região do Barreiro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O ato de Bolsonaro em BH, na Praça da Liberdade, deve acabar no início da tarde.





Disputa





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Já Bolsonaro teve 43,2%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Já em BH, o atual presidente pontuou 46,6%, contra 42,53% do ex-presidente - Lula governou o país de 2003 a 2010.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado neste domingo (30/10).





Campanha em Minas





Bolsonaro esteve em Minas em outras cinco oportunidades durante campanha no segundo turno: em 6 de outubro, encontrou-se com empresários da indústria; seis dias depois, o presidente participou de culto evangélico; já em 14 de outubro, Bolsonaro se reuniu com prefeitos mineiros - esses três eventos foram em BH.





No dia 18, o presidente fez jornada dupla em Minas: fez campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e depois partiu para Montes Claros, no Norte do estado. Já na última quarta-feira (26), Bolsonaro fez campanha em Governador Valadares (Região do Rio Doce), Teófilo Otoni (Jequitinhonha/Mucuri) e Uberlândia (Triângulo).