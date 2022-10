Tebet sobre acusação de Bolsonaro ao TSE: 'Discurso de perdedor'

Senadora Tebet diz ter 'convicção' de que acusação do presidente é uma 'cortina de fumaça' (foto: Tulio Santos/EM/D.A PRESS)

A campanha de Bolsonaro entregou ao TSE um relatório acompanhado de um link público do Google Drive com acesso a uma planilha de horários que comprovaria que oito emissoras de rádios teriam reproduzido mais inserções a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que do presidente.