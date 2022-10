Tebet: 'imposto dos mineiros não pode retornar em migalhas'

BE

Simone Tebet teve jornada dupla em Minas Gerais nesta quinta-feira (foto: Tulio Santos/EM/ D.A. Press) Simone Tebet (MDB) pregou uma mudança na política de investimentos federais nos estados durante passagem por Minas Gerais nesta quinta-feira (27/10). A senadora debateu o tema em entrevista exclusiva com a TV Alterosa, o Portal Uai e o jornal Estado de Minas, ao jornalista Benny Cohen.









“Precisamos pensar em um novo pacto federativo. Que permita que estados como Minas tenham mais recursos para saúde, educação e infraestrutura. E também existe a importância do estado. Aquele discurso, que foi só discurso, 'de menos Brasília, mais Brasil', tem que se tornar real. O dinheiro dos impostos dos mineiros não pode ir para Brasília e retornar em migalhas. É uma pauta que tem que ser discutida no Congresso. Nos meus 8 anos como senadora, nunca vi essa pauta ser discutida, muito menos nos últimos 4 anos”, afirmou.





A senadora terminou em terceiro lugar na disputa presidencial. No segundo turno, ela declarou apoio à candidatura do ex-presidente Lula. A três dias da votação, ela teve agenda em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas, e em Belo Horizonte, onde se reuniu com lideranças locais da campanha petista.

Eleições 2022 O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.

Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.

O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.

