PT aciona justiça contra Beto Carrero após promoção para apoiadores de Lula

Em comentários, internautas criticaram empresa por retratação: "papel ridículo", "quando o processo bate na porta", "fazer piada com o exercício da cidadania, com a democracia não é piada" (foto: Reprodução/Instagram)

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou nesta quinta-feira (27/10) uma notícia-crime contra uma promoção divulgada no Instagram pelo parque temático Beto Carrero World. O anúncio convida os eleitores do candidato a visitarem o local com desconto no horário das eleições deste domingo (30/10) "Convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente domingo (30/10), para quem vier de vermelho, entrar antes das 8h e sair após as 17h", afirmava o anúncio da postagem, que foi apagada.Após a repercussão do caso, a empresa publicou um comunicado no qual "pede desculpas pelo mal-entendido", e que o episódio foi uma "piada" , já que o parque não abre antes das 8h (horário do início da votação).

"Galera, cadê o bom humor? Muita gente não entendeu a piada, não abrimos o parque antes das 8h ou controlamos o horário de entrada e saída. Todos são muito bem-vindos aqui, independente do horário ou da cor da camisa", argumentou o parque nas redes sociais.Na notícia-crime registrada nesta quinta, a campanha de Lula afirma que “é certo que a empresa Beto Carrero World almeja impedir o comparecimento de pessoas no dia de votação a partir da realização de promoção no passaporte para entrada do parque”. Outras 150 denúncias semelhantes foram enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC).Pouco antes do desconto para petistas, o Beto Carrero World divulgou uma promoção direcionada exclusivamente a quem fosse ao parque vestido de verde e amarelo, cores geralmente usadas por bolsonaristas. Os termos do benefício, porém, eram diferentes: os interessados deveriam comparecer ao local entre 24 e 31 de outubro, sem restrição de horário. Este anúncio também foi apagado.