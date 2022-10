Lula divulga carta com nove propostas para o Brasil

BE

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou, nesta quinta-feira (27/10), uma carta com propostas para o Brasil. Em nove tópicos, o documento cita medidas focadas em aspectos econômicos e programas sociais.



Na área social, Lula propõe a volta do Bolsa Família, medidas para redução do preço da comida e investimentos no ProUni e Fies. Citando o apoio da senadora Simone Tebet, o candidato também promete trabalhar para regulamentar a equidade nos salários de homens e mulheres.





Veja as propostas divulgadas pela campanha petista:





1. Salário mínimo com aumento acima da inflação todo ano





No primeiro governo Lula, o salário mínimo era reajustado todo ano acima da inflação, beneficiando trabalhadores e aposentados.





Com Lula presidente mais uma vez, o salário mínimo vai voltar a ser reajustado acima da inflação. Isso é fundamental para que os trabalhadores e os aposentados voltem a ter dinheiro para pagar as compras e colocar comida na mesa.





Com Bolsonaro, já são quatro anos sem aumento real. E pior: Paulo Guedes já está com uma lei pronta para que ele possa dar reajuste abaixo da inflação, inclusive para aposentadorias, pensões e BPC.





2. Isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil





O brasileiro nunca pagou tanto imposto. Como Bolsonaro não corrigiu a tabela nenhuma vez, o trabalhador que hoje ganha apenas R$ 1.903,98 por mês já é obrigado a pagar imposto de renda.





Lula já garantiu: com ele na Presidência, quem ganhar até R$ 5 mil não vai pagar Imposto de Renda. Com Lula, quem vai pagar mais imposto são os empresários muito ricos.





3. Valorização dos servidores públicos





Lula acredita que o país só cresce e a vida do povo só melhora com um Estado fortalecido, capaz de impulsionar a economia e garantir serviços de qualidade para a população.





Por isso, Lula vai voltar a fazer o que fez no primeiro governo: valorizar o funcionalismo público. Ou seja, nada de ficar anos sem dar reajuste nem fazer projeto para cortar 25% do salário, como planejam Bolsonaro e Paulo Guedes.





4. Milhões de empregos desde o primeiro ano de governo





Lula e Alckmin acreditam que o papel do governo é estimular o crescimento. Quando o governo investe, a economia começa a andar.





Por isso, eles vão voltar a investir no Minha Casa Minha Vida e em grandes obras, que serão definidas junto com os 27 governadores do país. Só essa medida já vai criar milhões de postos de trabalho imediatamente.





5. Para a juventude, formação e empregos melhores





Ao mesmo tempo, será iniciado um plano para fortalecer a indústria, especialmente nas áreas do meio ambiente e da tecnologia. Isso vai gerar empregos com salários maiores nos próximos quatro anos. Especialmente para os mais jovens, que já estão ou vão entrar na universidade.





Lula vai voltar a investir no ProUni e no Fies. E vai garantir internet de qualidade em todo o país. Os jovens de periferia estudarão e terão acesso a conhecimento. E, assim, terão empregos melhores.





6. Salário igual para homens e mulheres





Esse é outro compromisso assumido por Lula, inclusive ao receber apoio da senadora Simone Tebet. O novo governo Lula vai trabalhar para regulamentar a lei, e mulheres terão garantido o direito de ganhar o mesmo que os homens quando exercerem a mesma função e tiverem a mesma qualificação.





7. Bolsa Família de R$ 600 e comida barata no mercado





Lula vai acabar com a fome mais uma vez. Afinal, ele sabe como fazer e tem compromisso com o povão.





Além de trazer o Bolsa Família de volta, com R$ 600 mais R$ 150 para cada criança de até 5 anos, Lula também vai impedir que o preço dos alimentos siga disparado.





Para abaixar o preço da comida, ele vai apoiar os pequenos agricultores, que produzem 70% do que comemos, fazer estoques e abaixar o preço do diesel, que encarece o frete.





8. Desenrola Brasil para livrar famílias das dívidas





Lula está muito preocupado com as famílias brasileiras, que, para conseguir comer, estão fazendo muitas dívidas. Hoje, 80% das famílias devem, seja uma conta atrasada, seja o cheque especial, seja o cartão de crédito.





Por isso, Lula já tem prontinho o programa Desenrola Brasil, que vai ajudar essas famílias a se livrarem dessa dívida sem ter que tirar comida da mesa.





9. Empreende Brasil, para você que sonha em ter o próprio negócio





O brasileiro é muito criativo. São muitas pessoas com talento e vontade de abrir um novo negócio. Para elas, Lula vai lançar o programa Empreende Brasil.





Com o Empreende Brasil, o jovem que quer montar uma startup, a costureira que deseja abrir uma pequena confecção, o cozinheiro que quer abrir um pequeno café vão ser recebidos de braços abertos nos bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil.





E o governo vai emprestar dinheiro a juros bem baixos. Porque a ideia é ajudar de verdade. Não é emprestar e depois cobrar muito mais, fazendo o pequeno empresário falir, que nem fez Bolsonaro.