Lula ou Bolsonaro: Putin garante 'boas relações' com o Brasil

Putin garante bom relacionamento com o Brasil independente de Lula ou Bolsonaro (foto: AFP / Alexander NEMENOV / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/ Clauber Cleber Caetano/PR)

O presidente russo Vladimir Putin comentou na sessão de encerramento da 19ª reunião anual do Clube Valdai, nesta quinta-feira (27/10), sobre o futuro das relações da Rússia com o Brasil, a partir do resultado das urnas no domingo, 30 de outubro. Segundo ele, os países manterão uma boa relação independentemente do resultado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).