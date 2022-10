Toalhas do Lula são favoritas em BH: a cada 10 vendidas, 7 são do petista

Toalhas com os candidatos a presidente à venda no Centro de Belo Horizonte (foto: Tulio Santos/EM/DA PRESS) As toalhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são as favoritas do Centro de Belo Horizonte. De acordo com o vendedor Ricardo Santos, a cada 10 toalhas vendidas, 7 são do petista.





A loja de Ricardo fica na esquina da Rua da Bahia com a Av. Afonso Pena, no Centro de BH. Em média, segundo o vendedor, são vendidas de 15 a 20 toalhas por dia.





“A cada 10 toalhas que eu vendo, 7 são do Lula. É um hábito do PT, do partido mesmo, de comprar mais itens, mais bottons, mais adesivos, e, consequentemente, mais toalhas”, afirmou.





Toalhas temáticas do petista e do presidente Jair Bolsonaro (PL) viraram febre nas eleições deste ano 2022, depois que um banhista no Rio de Janeiro apareceu durante a transmissão da TV Globo apoiando Lula, que ainda nem era pré-candidato à Presidência.