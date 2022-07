DataToalha: ambulantes fazem pesquisa eleitoral com vendas de toalhas

Termo 'DataToalha' se popularizou nas redes sociais e foi usado por petistas para comprovar o favoritismo de Lula na corrida presidencial (foto: Reprodução nas redes sociais)

Vendedores ambulantes de toalhas temáticas com o rosto dos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão contabilizando as vendas como parâmetro para uma pesquisa sobre as eleições de 2022.



Os resultados postados nas redes sociais ganharam o apelido de ‘DataToalha’, em referência às pesquisas eleitorais do Instituto DataFolha.



Um perfil postou um vídeo em que pergunta aos vendedores qual produto está saindo em maior quantidade: Bolsonaro ou Lula. Um dos entrevistados, que se identifica como LC, responde que a demanda por toalhas do ex- presidente é alta e, por isso, coloca mais unidades em exposição.

alguém tinha que fazer o #datatoalha então eu fui lá e fiz pic.twitter.com/SCzKFEFaaT %u2014 Harumy Sato (@harumysato) July 22, 2022



Em alguns casos, os comerciantes escrevem em uma plaquinha quantos produtos foram vendidos.

presenciando ele

o datatoalha pic.twitter.com/6NIeESrcuJ %u2014 bia (@biallgt) July 24, 2022 O DataToalha é muito transparente (ao contrário de certos governo), você pode acompanhar a apuração em tempo real. pic.twitter.com/ErXKGXBCn6 %u2014 Erick Marques (@oerickmarques) July 23, 2022



Nas redes sociais, usuários apontam que essas placas contabilizando as vendas de produtos podem ser uma estratégia dos comerciantes que se apoiam na polaridade politica para incentivar a compra.

o datatoalha é um golpe de marketing incrível. Um verdadeiro "separar o otário do dinheiro dele" %u2014 Dmitry Rocha (@dmitryrocha) July 25, 2022



Marketing Político

"Disparado no DataPovo e no DataToalha", escreveu a equipe de marketing e gerência de campanha de Lula.

A maior faculdade de marketing do planeta chama-se BRASIL. #DataToalha https://t.co/lm3TUIgE5w %u2014 Um tatu bola disfarçado de gente. (@Tatiane21887756) July 25, 2022

O termo se popularizou nas redes sociais e foi usado por petistas para comprovar o favoritismo de Lula na corrida presidencial. O perfil oficial do candidato a presidente comentou o vídeo dos comerciantes afirmando que as toalhas vermelhas vendem mais do que as de Bolsonaro."Disparado no DataPovo e no DataToalha", escreveu a equipe de marketing e gerência de campanha de Lula.