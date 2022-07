Pesquisa: para 38%, queda do preço dos combustíveis se deve ao governo

A nova pesquisa BTG Pactual/FSB, divulgada nesta segunda-feira (25/7), mostra que a maioria da população brasileira já percebe a queda no preço dos combustíveis das últimas semanas e que o principal responsável por isso é o Governo Federal.

Para 54% dos entrevistados, os preços estão um pouco (44%) ou muito menores (10%). Enquanto 38% disseram que os combustíveis estão um pouco (11%) ou muito maiores (27%).

Em relação ao principal responsável pela q ueda no preço dos combustíveis , 38% das pessoas entrevistadas afirmaram que o Governo Bolsonaro foi o que mais contribuiu para o declive do valor, seguido da Petrobras (20%), dos governos estaduais (15%) e do Congresso Nacional (12%).