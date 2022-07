Preço da gasolina nos postos pode cair R$ 0,15 a partir desta quarta

Gasolina pode cair R$ 0,15 nos postos a partir desta quarta-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Petrobras anunciou ontem uma redução de 4,92% no preço médio da gasolina vendida nas refinarias. A partir de hoje, o preço do litro entregue às distribuidoras passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, uma redução de R$ 0,20 por litro. Entretanto, o reajuste não garante baixa no valor final ao consumidor. O montante que chega ao bolso da população depende das distribuidoras e ainda dos postos que comercializam o combustível, que têm liberdade de fixar os preços.









O último reajuste da gasolina feito pela companhia foi em 17 de junho, quando o preço médio do litro subiu 5,18%. Esta é a primeira baixa desde dezembro de 2021. Desde então, o mercado internacional elevou as cotações dos combustíveis a níveis muito altos. Também é a primeira mudança no preço da gasolina realizada na gestão de Caio Paes de Andrade, que assumiu a presidência da empresa, no fim de junho, por indicação do presidente Jair Bolsonaro (PL), com o objetivo de frear novos aumentos.

Mercado global

Na nota em que explica a alteração, a estatal informou que a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. "É coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", informou a petroleira. O preço do diesel não foi citado pela companhia.





Especialistas apontaram que a decisão segue a redução das cotações globais do petróleo. Na sexta-feira, o barril de Brent atingiu o menor valor desde o início do conflito na Ucrânia, US$ 95 (R$ 518), e fechou com leve queda de 0,47%.

O presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo, afirmou que a Petrobras não errou ao diminuir os preços da gasolina. "De fato, os preços praticados pela estatal estão corretos. Foi bastante coerente essa redução", disse.





A redução dos combustíveis é um dos temas mais debatidos pelo Congresso e pelo governo federal neste ano. Para o economista da FGV Maurício Canêdo, a queda não é resultado da pressão do governo sobre a Petrobras. "É um movimento de adequação ao mercado internacional. O petróleo e os derivados caíram, se estabilizando num patamar mais baixo", explicou.





Paulo Tavares, presidente do Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), concordou que a redução segue a situação internacional. Porém, destacou que o reajuste de preços deveria ter acontecido antes se fosse orientado apenas por forças do mercado.





"O mercado pedia por um reajuste positivo maior e a Petrobras não subia. Agora que o petróleo caiu, eles reduziram, de forma correta. Mas por que não subiram antes? Isso vai contra a política de seguir o mercado internacional. O governo deixou claro que não deixaria os preços subirem, principalmente em ano eleitoral. Tanto que trocou duas vezes de presidente e trocaria quantas vezes fosse necessário para evitar novas altas", ressaltou Paulo Tavares.

Corte de impostos

O consumidor convive há três semanas com a baixa dos combustíveis nas bombas, desde a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em junho, que limitou a 18% o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre esses produtos. Após a medida, o preço médio da gasolina no país caiu de R$ 7,39 para R$ 6,07, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP). A redução nas refinarias deve empurrar o valor ainda mais para baixo.





O preço do diesel também foi afetado pela nova lei, mas em proporção bem menor que o da gasolina, pois o produto já tinha sido isento de impostos federais e a tributação estadual era menor. Com os cortes tributários, o derivado caiu apenas 1,2%.





Sérgio Araújo acredita que os preços do diesel só não tiveram redução devido à volatilidade das cotações do produto. "A volatilidade do diesel é bem maior do que a da gasolina, então, acredito que, por isso, o preço possa não ter caído", afirmou o presidente executivo da Abicom.