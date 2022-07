Pesquisa: Bolsonaro tem 58% de rejeição; Lula, 42%

Lula que tinha 44% de rejeição, diminuiu dois pontos percentuais, se apresentando agora com 42% (foto: Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sendo o candidato mais rejeitado na corrida presidencial, de acordo com a última pesquisa BTG Pactual, produzida pelo Instituto FSB. Bolsonaro tem 58% de rejeição, percentual que se mantém desde o levantamento anterior, realizado em 11 de julho. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, é rejeitado por 42% dos eleitores, segundo a a pesquisa. No levantamento anterior, a rejeição de Lula chegava a 44%.