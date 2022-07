Datafolha: Lula tem 20 pontos a mais do que Bolsonaro em Minas

Pesquisa revela os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022 (foto: Miguel Schincariol e Sergio Lima/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em Minas Gerais, com 48%, e em São Paulo, com 43%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem em seguida nos dois estados, com 28% e 30%, respectivamente.É o que aponta nova pesquisa do Instituto Datafolha para presidente nos estados, divulgada nesta sexta-feira (1º/7).Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 8% em Minas e 8% em São Paulo.