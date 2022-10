Varginha lidera o número de denúncias de assédio eleitoral em Minas Gerais

Depois de Varginha, aparecem Divinópolis, Juiz de Fora e Uberlândia (foto: Fundação Cultural de Varginha/Reprodução)

O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG) informou nesta terça-feira (25/10) que a cidade de Varginha registrou 51 denúncias de coação eleitoral no estado desde o dia 3 de outubro, após o fim do primeiro turno. É o maior número entre os municípios mineiros.

Ao todo, o órgão recebeu 374 denúncias e abriu 300 investigações em Minas Gerais no período. Na sequência aparecem Divinópolis e Juiz de Fora, com 26 denúncias cada, e Uberlândia, com 21.

"O MPT-MG tem ido a público, diariamente, por intermédio da imprensa e de seus diversos canais de informação, alertar o cidadão de que o voto secreto e direto é princípio inafastável de uma sociedade democrática. Votar em candidato prescrito por outrem é abrir mão de um direito legítimo e decisivo para a saúde da democracia brasileira", declarou o coordenador nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades, Fabrício Borela.

Entre as denúncias recebidas pelo órgão, constam casos de empregadores que exigem que empregados vistam camisa de determinado candidato; movimentos articulados para assediar categorias profissionais coordenados por associações de classes; ameaças de dispensa caso o funcionário não vote no candidato do empregador.

Leia: Silveira rebate crítica de Zema a passe livre: 'Ato antidemocrático; crime'

Até o momento, segundo o MPT-MG, foram assinados 20 Termos de Ajustamento de Conduta e ajuizadas três Ações Civis Públicas. O órgão ressaltou a importância de fazer ações para combater o assédio eleitoral.

"Abrimos diversas vias de atuação pedagógica e de orientação, entre as quais a alimentação de conteúdo em páginas da internet, a divulgação de campanhas nas redes sociais e o diálogo com jornalistas para a produção de conteúdo na imprensa", informou o MPT-MG, em nota.