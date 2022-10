Bispo é vítima de agressão verbal por parte de casal bolsonarista

A agressão teria acontecido na sacristia da Catedral Nossa Senhora da Luz (foto: Diocese de Guarabira/divulgação)

A missa das 8h30 de domingo (23/10) na Catedral Nossa Senhora da Luz, em Guarabira, na Região Agreste da Paraíba, a 100 quilômetros de João Pessoa, terminou naturalmente com a comunhão dos fiéis, mas, na sacristia, houve uma agressão verbal ao celebrante, o bispo da diocese, dom Aldemiro Sena dos Santos. Um casal com a filha - "visivelmente transtornado", segundo testemunhas - disse ao religioso que ele estava usando a igreja para fazer política. De acordo com a diocese, a família seria apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Nota distribuída pela Diocese de Guarabira

"Diocese de Guarabira - clero diocesano, religiosos e religiosas, leigos e leigas que a constituem - demonstra, por meio desta nota, solidariedade ao seu Bispo Diocesano, Dom Aldemiro Sena dos Santos, que foi vítima de agressões verbais, na sacristia da Igreja Catedral de Nossa Senhora da Luz, em Guarabira (PB), após a celebração da Santa Missa - na manhã de domingo (23). Essas ações de repressão e opressão à fé cristã, claramente motivadas por tendências ideológicas fascistas e autoritaristas, são e serão veementemente repudiadas pela Comunidade Diocesana que se posiciona, sobretudo, ao lado de Jesus Cristo - Príncipe da Paz (Is 9,6).





Atitudes de violência, como a que foi sofrida pelo Bispo de Guarabira, sinalizam a existência de perseguição ao cristianismo autêntico que tem sua opção pelos mais pobres (Lc 6,20), vulneráveis (Jo 8,11), estigmatizados e marginalizados (Mc 1,40-41). Não obstante, também desvelam aqueles que, de fato, desrespeitam a fé, maculam a religiosidade e profanam o templo ao modelo dos vendilhões expulsos por Nosso Senhor (Jo 2,13-16). Nesse sentido, concebemos que quaisquer tentativas de silenciar a pregação do Evangelho configura-se como uma violação à liberdade religiosa, direito assegurado constitucionalmente.





Para o catolicismo (CIC 1549), a presença de Jesus Cristo torna-se visível no seio da comunidade através do Bispo que, por excelência, corresponde ao sucessor dos apóstolos. A missão que lhe coube é, portanto, proteger, cuidar, guiar e amparar o rebanho, apascentando as ovelhas de Deus (Jo 21,15-17). Desse modo, é válido retomar a constituição dogmática Lumen Gentium, segundo a qual, "os Bispos sucedem aos Apóstolos, como pastores da Igreja%u037E quem os ouve, ouve a Cristo%u037E quem os despreza, despreza a Cristo e Aquele que enviou Cristo". Nesses termos, desrespeitar a mensagem de Dom Aldemiro Sena é igualmente desrespeitar Aquele que lhe conferiu autoridade no âmbito da Igreja e que lhe confiou o papel de arauto e protetor zeloso do ensinamento de Jesus.





Por fim, é imprescindível reiterar que, através desta, repudia-se não apenas o ataque fascista à pregação do Evangelho ocorrido na casa de Nossa Senhora da Luz, mas a toda e a qualquer forma de violência, de violação à liberdade religiosa, de perseguição e intolerância. Rogos sejam feitos à Virgem Maria para que a comunidade cristã não se desvencilhe de Jesus Cristo, todavia, esteja cada vez mais a Ele ligada através da vivência do amor e da paz".

"O bispo ficou em silêncio, e depois respondeu que estava falando a verdade. O tema do evangelho do dia era sobre os pobres, e dom Aldemiro falava na homilia sobre a situação dos que vivem na pobreza, pedindo maior conscientização das famílias a respeito disso", disse, nesta segunda-feira (25/10), o assessor de comunicação da diocese, padre Felipe Xavier. Ele explicou que a agressão foi verbal, sem contato físico.