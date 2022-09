Deficiente visual apoiador de Lula denuncia agressão de bolsonaristas

Um deficiente visual denunciou agressão de um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no metrô do Recife, em Pernambuco. Leonardo Bruno de Lucena, de 43 anos, só conseguiu registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia depois de uma semana, já que precisou ser internado no hospital em virtude do ocorrido.

O caso foi reportado pelo Jornal Meio-Dia, da TV Jornal, afiliada do SBT no Recife. Em entrevista à emissora, Leonardo afirmou que as agressões ocorreram porque ele usava adesivos do candidato petista.“Um grupo de rapazes, que apoiam Bolsonaro, começaram a me humilhar dizendo que quem vota nele (Lula) é deficiente, LGBT, negro, e disseram vários palavrões comigo. Aí começaram a me agredir, me deram um tapa no meu peito”, contou.