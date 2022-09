Pacheco manifesta solidariedade a pesquisador agredido por bolsonaristas

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) se solidariza com pesquisador do Datafolha agredido no interior de São Paulo (foto: Pedro Gontijo/Agência Senado)

Manifesto minha solidariedade ao pesquisador do Datafolha que foi agredido, de forma covarde, enquanto realizava o seu trabalho em Ariranha, São Paulo, em mais um ato suspeito de violência política. (+) %u2014 Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) September 21, 2022

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou solidariedade ao pesquisador do Instituto Datafolha agredido com chutes e socos pelo bolsonarista Rafael Bianchini, em Ariranha, no interior de São Paulo, nessa terça-feira (20/9)."Manifesto minha solidariedade ao pesquisador do Datafolha que foi agredido, de forma covarde, enquanto realizava seu trabalho", afirmou o parlamentar.O ataque ocorreu quando o funcionário finalizava uma entrevista com outra pessoa. Ele teria sido atacado pelas costas.Segundo testemunhas, Rafael gritava que o pesquisador "só pega Lula" e "vagabundo". Um filho de Bianchini também avançou contra a vítima. O bolsonarista ainda pegou uma faca para ameaçá-lo."Devemos todos combater o ódio que vai contra os princípios básicos da vida em sociedade e em uma democracia", alertou Pacheco, após destacar que o ataque foi um "ato suspeito de violência política".