Envolvido no Mensalão, Jefferson já foi cassado, condenado e preso

Candidato cassado a presidência da República deste ano, Roberto Jefferson (PTB) atirou contra policiais federais que foram a sua casa cumprir decisão judicial (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

Envolvimento em esquema de corrupção, prisão, candidatura indeferida à presidência da República. Esses são alguns marcos da biografia do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) – apoiador de Jair Bolsonaro –, que, a poucos dias do pleito para escolher o futuro mandatário do Brasil, troca tiros com agentes da Polícia Federal, dispara palavras de baixo calão contra a ministra Cármen Lúcia, de Moraes, e tem pedido de prisão decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo Tribunal Federal (STF).Natural de Petrópolis (RJ), 69 anos, advogado e ex-presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson começou sua carreira como apresentador de televisão. No famoso episódio do mensalão, do qual foi acusado de participar – e o primeiro a denunciar –, ganhou fama nacional. Na sequência, foi condenado pelo STF pela prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tendo a pena reduzida em um terço pela colaboração com a investigação do caso.Em 2005, Roberto Jefferson foi cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Já em agosto ano passado, preso a pedido da Polícia Federal , cujo mandato foi expedido pelo STF, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Com as ameaças à ministra Cármen Lúcia, o político teve a prisão domiciliar revogada Filho e neto de políticos petebistas – seus pais são Roberto Francisco e Neusa Dalva Monteiro Francisco –, Roberto Jefferson é casado com Ana Lucia Novaes Jefferson Monteiro Francisco, e tem três filhos: Cristiane Brasil, ex-deputada federal pelo PTB do Rio de Janeiro , Fabiana Brasil e Roberto Francisco Neto.

Roberto Jefferson ficou famoso no programa "O Povo na TV", na década de 1980 e é autor do livro "Nervos de aço - Um retrato da política e dos políticos no Brasil". Há dez anos, foi diagnosticado com um câncer de pâncreas, em estágio inicial, sendo submetido à cirurgia para retirada de partes do pâncreas e duodeno.