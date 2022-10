'Se fosse negro, estaria morto', diz ativista sobre Roberto Jefferson

O pedido de prisão para Roberto Jefferson ocorre após o ex-deputado federal descumprir determinação judicial de não usar as redes sociais (foto: Reprodução)

O fundador do jornal Voz das Comunidades, Rene Silva, comentou nas redes sociais, neste domingo (23), o confronto, com tiros, entre o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) e agentes da Polícia Federal. “Se fosse negro, estaria morto”, escreveu o jornalista e ativista nascido e criado no Morro do Adeus, uma das favelas pertencentes ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ).