Bolsonaro diz repudiar tiros de Roberto Jefferson contra agentes da PF

Bolsonaro (foto) usou as redes para criticar Roberto Jefferson, do PTB (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, neste domingo (23/10), ser contrário à postura do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), seu aliado, que disse ter trocado tiros com a Polícia Federal. No fim da semana passada, Jefferson gravou vídeo ofendendo a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF)."Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP", disse Bolsonaro.Segundo o presidente da República, o ministro da Justiça, Anderson Torres, vai ao estado do Rio de Janeiro acompanhar o caso envolvendo Jefferson. Ele está em prisão domiciliar em Levy Gasparian, no interior fluminense.Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, determinou o retorno de Jefferson a uma cela comum após descumprir a determinação de não usar as redes sociais. Ele recorreu às redes para, justamente, proferir palavras de baixo calão contra Cármen Lúcia - chamando-a, inclusive, de "bruxa" e "prostituta" Jefferson, que tentou se candidatar ao Palácio do Planalto neste ano, mas foi barrado, é citado no âmbito do inquérito das fake news. A apuração é publicamente contestada por Bolsonaro.