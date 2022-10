Mourão aproveita ataque de Jefferson à PF para criticar STF

General Hamilton Mourão (Republicanos) diz que a tripartição de poderes não está dando certo (foto: Fátima Meira/Futura Press/Folhapress)

Lamento as falas e repudio o episódio envolvendo o Sr. Roberto Jefferson.

Tal estado de coisas acontece porque o sistema de freios e contrapesos não está funcionando. %u2014 General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) October 23, 2022

O vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, General Hamilton Mourão (Republicanos) atribuiu a responsabilidade dos tiros de Roberto Jefferson (PTB-RJ) a decisões do Supremo Tribunal Federal."Tal estado de coisas acontece porque o sistema de freios e contrapesos não está funcionando", disse o político que é aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), após repudiar as falas e a situação de Jefferson, também próximo do candidato à reeleição, que a tirou contra policiais federais que foram a sua residência cumprir determinação judicial de revogar sua prisão domiciliar de autoria do ministro Alexandre de Moraes.Mourão criticou a inoperância da Teoria de Separação dos Poderes de Montesquieu, também conhecido por sistema de "freios e contrapesos". Segundo o autor, a medida de dividir o poder seria uma forma de afastar governos absolutistas, pois, além de exercer uma função específica, cada poder teria a responsabilidade de controlar algum potencial excesso.Dois agentes da Polícia Federal ficaram feridos, após tiros e uso de uma granada usada pelo político.O cerco em frente à casa do ex-parlamentar foi reforçado pela PF. O envio de reforços faz parte da estratégia para cumprir, o mais rapidamente possível, a determinação judicial.