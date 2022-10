Roberto Jefferson é preso pela Polícia Federal após atirar contra agentes

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB (foto: Valter Campanato/Arquivo/Agência Brasil)

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) foi preso neste domingo (23/10) após usar uma granada e atirar contra agentes da Polícia Federal. A prisão foi pedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).Segundo informações preliminares, um policial foi baleado de raspão e um outro teria sido atingido por estilhaços de granada em frente a casa do ex-parlamentar em Comendador Levy Gasparian, município perto de Petrópolis, no Rio de Janeiro.Jefferson estava em prisão domiciliar e proibido de usar as redes sociais. Por isso, a determinação de seu retorno ao regime fechado. Ele foi citado no inquérito que investiga atos contra o Estado Democrático de Direito.A prisão ocorre dois dias após o petebista divulgar vídeo com ataques e ofensas a Cármen Lúcia, ministra do STF. Ele chamou a magistrada de "prostituta" e "bruxa".Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jefferson gravou vídeos comentando a troca de tiros. Não atirei em ninguém para pegar. Atirei no carro e perto deles. Eram quatro. Eles correram. Falei 'sai que vou pegar vocês'", diz. Outras imagens mostram o vidro de uma viatura policial estilhaçada.Neste ano, Roberto Jefferson tentou emplacar uma candidatura presidencial pelo PTB, mas foi barrado pela Justiça Eleitoral. Seu substituto foi o autointitulado padre Kelmom Luis.