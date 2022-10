Bolsonaro: 'Não queremos prefeitos de pires na mão buscando recursos'

Por Luiz Ribeiro e Thiago Bonna

Jair Bolsonaro (PL) realiza comício no Parque de Exposições em Montes Claros (foto: Solon Queiroz/especial para o EM)

Disputa passa por Minas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue en busca de apoio dos prefeitos de Minas Gerais para tentar reverter o cenário do primeiro turno no estado, no qual ele ficou atrás do seu concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que os prefeitos terão acesso a recursos federais. Para isso, deve ser elevado o repasse do Fundo de Participação dos Municípios."Não queremos mais prefeitos de pires na mão buscando resursos em Brasília", afirmou Bolsonaro, que ressaltou que atraso de pagamentos a servidores públicos é coisa do passado.O presidente, que realizou comício em Montes Claros nesta terça-feira (18/10), atribuiu o apoio dos prefeitos à influência do governador reeleito Romeu Zema (Novo), que declarou apoio ao presidente após o final do primeiro turno . Antes de subirem no palanque, os políticos se reuniram a portas fechadas com os líderes municipais presentes.Na reunião, Bolsonaro anunciou duas ações importantes para Minas Gerais. A primeira é a exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha, regulamentada pelo Ministério das Minas e Energia; também informou que já está acertado, pelo mesmo ministério, a manutenção da cota mínima de 762 metros acima do nível do mar para o Lago de Furnas, o que garantiria a disponibilidade hídrica para desenvolver o turismo e outras atividades na regiãoNa semana passada, o presidente se reuniu na capital mineira com prefeitos de várias partes do estado e entregou material de campanha para ser repassado nos municípios

Assim como no cenário geral do Brasil, Lula terminou à frente no primeiro turno em Minas Gerais. Escolhido por 5.802.571 mineiros, o candidato conquistou 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Em Minas, Lula levou a maioria dos votos em 630 cidades, enquanto Bolsonaro, que busca a reeleição, conseguiu vantagem em 223 municípios. Já no país, o resultado foi de 48,43% a 43,20%.



Jair Bolsonaro visitou Juiz de Fora nesta terça-feira para comício à tarde. O presidente esteve ao lado de aliados, entre eles o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Foi a quarta visita a Minas depois do primeiro turno. Da Zona da Mata, Bolsonaro seguiu para Montes Claros, no Norte do estado, onde também realiza ato eleitoral na noite desta terça.



Em 6 de outubro, Bolsonaro participou de um evento eleitoral com empresários do ramo da indústria; na última quarta-feira (12/10), ele esteve em um culto evangélico. Já na sexta-feira (14/10), o presidente se reuniu com prefeitos mineiros. Os três atos ocorreram na capital mineira, em BH.

O "Beabá da Política"