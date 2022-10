Nikolas para Boulos: 'Tá em abstinência, 4 anos sem invadir terra'

Nikolas Ferreira e Guilherme Boulos foram os deputados federais mais votados do Brasil, respectivamente (foto: Reprodução)



Por Luana Pedra

O deputado federal mais votado do Brasil, Nikolas Ferreira (PL-MG), provocou seu oponente, Guilherme Boulos (PSOL-SP), segundo deputado mais votado do Brasil, no debate realizado hoje (12/10) pela "CNN Brasil". Na ocasião, o político mineiro afirmou que Boulos, que é líder do Movimento de Trabalhadores sem Terra (MTST), estava em “abstinência” por não “invadir uma terra há quatro anos”.

A declaração foi feita após a mediadora Luciana Barreto questionar sobre as diversas propostas que os candidatos à presidência da República - Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Jair Bolsonaro (PL) - no pleito deste ano, têm para o Brasil. Ao responder, Boulos citou a pandemia e afirmou que Nikolas foi parte da responsabilidade pelos quase 700.000 mortos que o vírus deixou no país.





“Agora eu me pergunto, se Jesus estivesse aqui, se ele iria defender mais armas ou combate à fome? Acho que é uma pergunta que precisamos nos fazer, para quem, de fato, se pauta por mandamentos cristãos de fraternidade, liberdade, igualdade e paz, e depois defende milícias, arma as pessoas, defende mortes. Na pandemia, eu acho estranhíssimo aqui, não trazer o tema da pandemia. Quase 700.000 mortos por uma conduta criminosa, irresponsável, e você foi parte disso, Nikolas. Você questionou publicamente o uso de máscaras, você só se vacinou quando foi viajar, aliás, como expressão de sua hipocrisia completa”, disse o deputado de São Paulo.





Na réplica, Nikolas não comentou o tema da pandemia, mas defendeu uma outra proposta do presidente Jair Bolsonaro, referente ao armamento. O deputado eleito citou a bíblia para embasar seu argumento.





“E a gente tem que fazer silêncio ao comunista Guilherme Boulos nos acusando de ser genocida. Virou até pastor agora, pastor Boulos falando a respeito da bíblia e dizendo a respeito do que um cristão faria. O que Jesus faria? Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ver mais armas? A bíblia deixa bem claro que Jesus não veio aqui para acabar com a desigualdade, ele não veio aqui para acabar com a pobreza, ele veio aqui pagar um preço que ninguém poderia pagar. Então só o fato de você ler a sua bíblia, que deve estar empoeirada aí, no meio de tantos livros de esquerda, que no evangelho de Lucas fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Então, a gente sabe a importância, principalmente, da arma, para quem está ali no âmbito rural, que tem que ficar aguentando movimentos como você invadindo terras. Eu sei que você deve estar em abstinência, quatro anos sem invadir uma terrinha, mas de Deus quiser vai ficar mais quatro sem invadir nenhuma”, disse, Nikolas.

Os congressistas em debate foram os deputados com a votação mais expressiva das eleições deste mês. Nikolas Ferreira angariou 1.492.047 votos em Minas Gerais, sendo o mais votado do Brasil, e Guilherme Boulos ficou em segundo lugar, com 1.001.472 votos em São Paulo.